مطرف المطرف يكشف مفاجآته قبل حفل الراية بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عبر المطرب مطرف المطرف، عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي خلال الحفل المرتقب يوم 31 أكتوبر الجاري بفندق الراية.

وقال المطرف، في بيان صحفي: "مفاجآت عدة في إنتظار جمهور الحفل، وبدءا من برنامج الأغنيات الذي أعمل عليه حاليا برفقة الفرقة الموسيقية، مرورا بالتجهيزات التي تقوم بها الشركة المنتجة للحفل لإضفاء طابع شبابي مميز وخروج الأمسية بأفضل صورة، وصولا إلى حرصنا على إرضاء جميع الأذواق وهذا ما نسعى إليه دائما".

وأشار المطرف إلى أنه دائما ما ينتقي الأغنيات التي يفضلها الجمهور ويحرص كذلك على تلبية رغباتهم خلال الحفل خصوصا في الأمسيات ذات الطابع الشبابي، موضحا : " هناك مزيج بين الأغنيات القديمة والجديدة ودائما ما نتبع منهج التنوع في حفلاتنا".

وأضاف: "للجمهور الكويتي مكانة كبيرة في قلبي، تفاعلهم وحماسهم في مثل هذه الحفلات يشحذ همم الجميع لنقدم أفضل ما لدينا".

جدير بالذكر أن الحفل سيشهد مشاركة الفنان علي عبدالله فضلا عن مفاجأة الحفل المايسترو أحمد العود الذي يجهز لفكرة مختلفة بالحفل.

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