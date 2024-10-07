جوري بكر تطلب إلغاء مسابقة ملكة جمال مصر: يمنحوها للأكثر فشلا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - وجهت الفنانة جوري بكر، هجوما غير مسبوق على الجهة المنظمة لمسابقة اختيار ملكة جمال مصر، مؤكدة أن الاختيار يتم بقواعد المجاملات والمصالح، ونصحت الفتيات بعدم التقدم للمنافسة على اللقب لأن مصير التاج محسوم مسبقا.

جوري بكر نشرت الرسالة القاسية عبر حسابها على موقع الفيس بوك، وقالت: ممكن تلغوا مسابقه ملكه جمال مصر بجد والمسميات الأخرى للنوع ده من المسابقات.

وسخرت جوري بكر من المعلومة المتداولة حول تأهل الفائزات تلقائيا للمنافسة على لقب ملكة جمال العالم، وبررت دعوتها لإلغاء المسابقة قائلة: لأنها حرفيا فاشله بسبب سوء التنظيم والعبث الي يحصل فيها.

وتابعت جوري بكر: وانها مسابقه تقام علي المجاملات والمصالح وأشياء اخري كتيره للأسف مش هقدر اتكلم عنها وانصح اي بنت متنخدعش بالنوع ده من المسابقات لأنها هتفشل وهتتعقد لانهم من اول يوم بيكونوا عارفين مين الي هتكسب.

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وواصلت جوري بكر رسالتها بقولها: ده للأسف بيحصل في مصر بس فأرجوكم كفاية المسابقات دي بتقضي علي بنات لسه في مقتبل عمرهم عندهم طموحات واحلام كتير بتضيعوا مستقبلهم وبتحسسوهم بخيبة أمل، وفي الاخر بيكسبوا أكثر واحده فاشله وممكن يكون في كذا واحده تانية من المتسابقات احسن منها الف مره.

أشارت جوري بكر إلى أن الاتهامات لا تنسحب على دورة العام الحالي فقط، مؤكدة أن آخر مسابقة مكلة جمال أقيمت بمعايير حقيقية كانت مسابقة العام 2014، وأضافت: آخر مسابقه ملكه جمال هي ٢٠١٤ غير كده لا اعترف شكرا.

جوري بكر تعود لزوجها بعد انفصال شهر ونصف

يُذكر أن الفنانة جوري بكر قد أعلنت منذ أيام عن عودتها إلى زوجها؛ حيث تم الصلح بينهما بعد انفصال دام شهراً ونصفاً؛ حيث نشرت جوري صورة على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وكتبت قائلة: "تم الصلح بيني وبين زوجي وأبو ابني. وأتمنى من الناس تدعو لنا بالسعادة والبركة، وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

ويعرض لجوري بكر حاليا مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصي كلٌّ من: هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين. وتأليف نجلاء الحديني. وإخراج شادي عبدالسلام. وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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