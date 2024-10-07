جينيفر لوبيز تستعيد ذكرياتها في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم 7 أكتوبر، حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA، وقد كان حفل هذا العام حفلاً مميزاً لأنه شهد على الذكرى الخمسين للحفل. وقد وصفت شبكة CBS الحفل الخاص بأنه "أمسية للاحتفال بنصف قرن من الموسيقى الرائدة واللحظات الأيقونية والعروض التي لا تُنسى وتاريخ الثقافة الشعبية الغني"، حيث جاء الحفل كتكريم للسنوات الخمسين الماضية ولم يتم توزيع جوائز أو الإعلان عن أي فائزين، بل اقتصر على تقديم فقرات غنائية من كبار النجوم والإشادة برموز الموسيقى الأمريكية والعالمية على مدار الـ 50 عاماً الماضية.

وقد اجتمع العديد من نجوم الغناء والموسيقى في الحفل، بينما غاب عنه آخرون كان أبرزهم جينيفر لوبيز التي شاركت افتراضياً من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

جينيفر لوبيز تتذكر حفلات توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية الماضية

في مقطع فيديو تمت مشاركته على منصة X (تويتر سابقاً) لحفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية AMA، استعادت جينيفر لوبيز بعضاً من أكثر تجاربها وذكرياتها التي لا تُنسى في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية بمناسبة مرور 50 عاماً على الحفل.

بدأت لوبيز بالتأمل في الذكرى السنوية المهمة وكيف اعتادت مشاهدة العرض عندما كانت طفلة صغيرة ذات أحلام كبيرة، حيث قالت: "إنه أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ خمسون عاماً من حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية. أتذكر مشاهدتها في المنزل عندما كنت طفلة صغيرة"، ثم تذكرت ظهورها الأول في الحدث في عام 2001، وقالت ضاحكة بينما ظهرت لقطات من أدائها في ذلك العام على الشاشة: "لقد مر وقت طويل، لكن الطاقة في الغرفة كانت كهربائية للغاية".

ومن بين اللقطات التي تذكرتها لوبيز هو فوزها بجائزة أفضل فنانة لاتينية في عام 2011. وقالت عن هذا التكريم: "الفوز بجائزة تم التصويت عليها من قبل المعجبين أمر خاص للغاية لأنها تأتي مباشرة من الأشخاص الذين تصنع لهم الموسيقى. إنها مجرد تجربة متواضعة".

وتذكرت أيضاً في حفل عام 2015 كمضيفة للحفل، واصفة الدور بأنه "شرف كبير" وأشارت إلى العديد من التغييرات التي طرأت على خزانة ملابسها طوال الليل. وأوضحت: "قررت أنني سأتغير في كل مرة أخرج فيها إلى هناك على المسرح.

كما استغرقت لحظة للتفكير في قوة الموسيقى. وقالت: "الموسيقى لديها حقاً القدرة على الشفاء والارتقاء وربطنا، وقد أظهرت جوائز الموسيقى الأمريكية ذلك منذ نصف قرن الآن"، مضيفة: "وأنا متحمسة للسنوات الخمسين القادمة من الموسيقى والسحر".

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أبرز ضيوف الحفل

من بين الضيوف المميزين الآخرين في الحفل الخاص بالذكرى الخمسين كاري أندروود، التي فازت بـ 17 جائزة AMAs على مدار حياتها المهنية، والفائزين بالعديد من الجوائز جلوريا استيفان، ومضيف AMAs خمس مرات جيمي كيميل.

وتصدرت ماريا كاري، جينيفر هدسون، وكيت هدسون قائمة النجوم في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية، وتألقت الفنانات الثلاث بفساتين مذهلة أثناء وصولهن على السجادة الحمراء في ستوديوهات مركز لوس أنجلوس في لوس أنجلوس.

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