3 فنانات خليجيات توفين بالسرطان فمنْ هنَّ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - يُعد مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، وقد حصد الكثير من الأرواح بعد إصابتها به، وهي أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي، وقد تسبب هذا المرض بوفاة الكثير من الفنانات اللواتي غادرن الحياة بعد صراع مع هذا المرض، ومنهن فنانات خليجيات؛ هن الفنانة السعودية عتاب، الفنانة الكويتية جواهر، والفنانة البحرينية صابرين بورشيد.

ومن خلال هذا التقرير نتناول معاناتهن مع المرض وأبرز أعمالهن الفنية التي لا زالت باقية بالذاكرة.

الفنانة الراحلة عتاب

أُصيبت الفنانة السعودية الراحلة عتاب واسمها الحقيقي هو "طروف عبد الخير آدم هوساوي"، بمرضعام 1997، ولكنها لم تعلن بشكلٍ رسمي وقتها عن مرضها، وكانت قوية وتحملت إلى أن توفيت في 19 أغسطس 2007 بالقاهرة بعد معاناة وصراع طويل مع مرض، وكانت تبلغ من العمر 59 عاماً. سافرت للعلاج إلى الولايات المتحدة، وبعدها سافرت إلى السعودية قبل أشهر قبل وفاتها للعلاج، وقد ساندها وقتها عدد من الفنانين والشخصيات المعروفة، إلا أن حالتها تدهورت، فقررت أن تعود إلى القاهرة وتوفيت بعد عودتها بيوم واحد من وصولها، وتركت إرثاً فنياً كبيراً وأعمالاً لا زالت باقية بذاكرة محبي الفن.

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أعمالها الفنية ومشوارها الفني

أحبت الفنانة الراحلةالفن منذ طفولتها وكانت من أوائل الفنانات السعوديات، اشتهرت بطريقة خاصة لها بتقديم أغانيها وهي الطريقة الاستعراضية التي أحبها الجمهور بهذا اللون وتميزت به. اكتشفها الفنان الراحل طلال مداح ودخلت الفن وهي طفلة لم يتجاوز عمرها الـ 13 عاماً، وبدأت بالغناء، ثم انطلقت شهرتها بمصر عندما قدمها الراحل عبد الحليم حافظ في إحدى حفلاته بعدها انتقلت للعيش بالقاهرة وبدأت فيها نشاطاتها الفنية هناك.

اشتهرت بأغنية "جاني الأسمر" كما غنت العديد من الأغاني كان من أبرزها أحطك في قلبي، ارجع وأقول غلطان، اسمعوا شكوتي، البارحه خذت القرار، الله حسيبك، الله من عبرة، بشروني، حبك مسافة، حبيبي ما همه غير الشكشكة، خلاص من حبكم، دنياك حلوة، ردي علي، على سطح البلكونه، علشانه، عين ورمني، مجاريح، من أجلكم عشنا، من فارق الخلان، من فينا يا هل ترى، وقلنا نتوب، يا سعودي يا سعودي، يا عيوني ليه تبكين الحبيب، يا قلم بسم الله، يا معوض من صبر، يا هلا هذا قمرنا، مرو علي اثنين.

أبرز ألبومات الفنانة عتاب

الفنانة الراحلة جواهر الكويتية

أعمالها الفنية ومشوارها الفني

الفنانة جواهر الكويتية- الصورة من أرشيف المحرر

كانت أبرز الألبومات التي قدمتها الفنانة الراحلةهي أسمر وعيونه وسيعة، جاني الأسمر، من فينا يا هل ترى، علشانه، القرار الصعب، انتظرتك، أنساه، طير السعد، يا حبي لك، ألبوم جلسة طلال مداح وعتاب، دلعوك اهلك، شي لله، شكنكري، مطار العين وش لي بالتعب.الفنانة الراحلة جواهر الكويتية واسمها الحقيقي "منال المسفر" عانت أيضاً من إصابتها بالسرطان منذ 2019 وتُوفيت بـ 1 نوفمبر 2023 عن عمرٍ يناهز 45 عاماً، وذلك بعد صراع طويل مع مرضامتد لأكثر من 4 سنوات، وتم علاجها في لندن بإحدى مستشفياتها، وبعدها استاءت حالتها وعادت إلى الكويت وقضت ما يقارب الشهر في مستشفيات الكويت وبعدها توفيت.وكانت بداية الفنانة الراحلةالفنية من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش" وهي لا زالت طالبة، ولكنها لم تستمر بسبب الدراسة وعادت من جديد، وقدمت عدداً من الأعمال إلى عام 2018، وفي 2019 أعلنت إصابتها بالسرطان وتوقفت عن تقديم الأعمال الفنية.

وقدمت جواهر خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية والمسرحية وكان منها: مسلسل "عندما تشتعل الثلوج"، "بيت تسكنه سمرة"، "إثنان على الطريق"، "ناس وناس"، "يوم آخر"، "قلوب متحجرة"، "حتى التجمد"، "غربة مشاعر"، "رحلة انتظار"، "اللقيطة"، "ليلة عيد"، "ساهر الليل"، "قصة هوانا"، "الجليب"، "الحب المستحيل"، "نساء من زجاج"، "امرأة تبحث عن المغفرة"، "جار القمر"، "الملافع"، "لمحات"، "لك يوم"، "حريم بو سلطان"، "بعد النهاية ""إلى أبي وأمي مع التحية"، "كالوس"، "ذكريات لا تموت"، "إقبال يوم أقبلت"، "البرواز"، "سامحني خطيت".

كما شاركت بعدد من المسرحيات كان منها مسرحية "الخفاش"، "نهاية مخروش"، "جزيرة الذهب"، "قروب بو خلي"، "زار وطار"، "ملكة الظلام"، "عائلة آدم".

الفنانة البحرينية الراحلة صابرين بو رشيد

أما الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد فأعلن والدها إصابتهافي 2019، وبدأت رحلت علاجها خارج البحرين وتحسنت حالتها الصحية بشكلٍ طفيف، ولكنها سرعان ما تعرضت لانتكاسة بعد صراع مع مرضوتوفيت في 22 يوليو 2019 في ألمانيا.

وقدمت صابرين العديد من الأعمال الفنية منذ أن دخلت عالم الفن بالإضافة إلى أنها قدمت عدداً من البرامج.

أبرز أعمال الفنانة البحرينية صابرين بو رشيد الفنية

قدمت الفنانة والإعلامية البحرينيةالعديد من الأعمال والبرامج، وكانت بداية ظهورها كمذيعة؛ حيث قدمت عدداً من البرامج بتلفزيون إذاعة البحرين، ثم دخلت عالم الفن من خلال مسرحية "مصباح زين"، ومن ثم توالت أعمالها الفنية، ومن أبرز المسلسلات التي قدمتها مسلسل "أمي دلال والعيال"، "أنا عندي نص"، "عشاق رغم الطلاق"، "محطة انتظار"، "المواجهة"، "خيوط الحرير"، "أماني العمر"، "حياة ثانية"، "على ذمة التحقيق"، " أحلام وردية"، "المسافات"، "درب العرايس"، "الوجه المستعار"، "النور"، "امرأة مفقودة"، "كسر الخواطر"، "أهل الدار".

وشاركت بعدد من الأعمال المسرحية ومنها مسرحية "هذا الميدان يا حميدان"، "خفيف خفيف"، "كوخ حارسات الغابات"، "مصباح زين مجاميع"، "وين ما نطقها عوية". كما قدمت عدداً من البرامج كان منها "سراي" على قناة العدالة، "ليالي الكويت" تلفزيون الكويت، "صيف البحرين" تلفزيون البحرين.

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