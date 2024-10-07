حسين المهدي يُعلن عن انتهاء تصوير صدف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 أكتوبر 2024 04:19 مساءً - أعلن الفنان حسين المهدي عن انتهائه من تصوير مسلسل "صدف" ونشر "بوستر" ضمَّن صورته وعدداً من المشاركين معه بالعمل عبر ستوري حسابه على إنستغرام، وعلَّق وكتب: "تم الانتهاء من التصوير وقريباً العرض على منصة شاهد".

مسلسل "صدف"

حسين المهدي يعلن انتهاء تصوير مسلسل صدف من خلال ستوري حسابه بإنستغرام



مسلسل "صدف" من إخراج مناف عبدال ومن تأليف عمار الشمري، ويُشارك في بطولته نخبةٌ من النجوم من أبرزهم الفنان حسين المهدي، روان مهدي، كفاح الرجيب، روان العلي، أبرار أبويوسف، عبدالله البلوشي، بالإضافة إلى آخرين.

آخر أعمال عُرضت لـ حسين المهدي

وكان آخر أربعة أعمال عُرضت للفنان حسين المهدي مؤخراً ثلاث مسلسلات درامية ومسرحية، والمسلسلات هي مسلسل "حياة لا تُشبهني" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله التركماني ومن تأليف أنفال الدويسان وبطولة الفنانة سماح، عبدالله التركماني، هبةالدري، حمدالعماني، إيمان الحسيني.

مسلسل "يس عبدالملك" من بطولة الفنان سعدالفرج، عبدالرحمن العقل، حسين المهدي، ياسة، ليالي دهراب، أحمدالنجار، ناصر عباس، فتات سلطان، زينب بهمن، حسن عبدال، من إخراج مناف عبدال، ومن تأليف محمد النشمي.

ومسلسل "زمن العجاج" من ﺇﺧﺮاﺝ: جاسم المهنا وﺗﺄﻟﻴﻒ إيمان سلطان وبطولة جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، أحمد مساعد، حسين المهدي، فيصل العميري، عبير أحمد.

وقدَّم كذلك مسرحية "عرس الجن" من إﺧﺮاﺝ محمد جمال الشطي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد جمال الشطي ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، أحمد الفرج، هبةالدري، حسين المهدي، ويوسف الحشاش.

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