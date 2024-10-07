سمية الخشاب ترد على أنباء تحويلها للتحقيق بسبب فيلم “التاروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علقت الفنانة سمية الخشاب للمرة الأولى على القرار الذي أصدره الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإيقاف تصاريح فيلم “التاروت”، وتحويل كل صناع الفيلم والمشاركين فيه للتحقيق.

قالت سمية: “بدأنا التصوير من قبل صدور قرار منع البلوغرز من المشاركه في أي أعمال فنية”.

تابعت: “البلوغر كان له مشهد صغير مش دور رئيسي وأنا تحدثت مع الدكتور أشرف زكي وتفهم الموضوع”.

واختتمت حديثها قائلة: “نحترم دكتور أشرف زكي ونحترم قرار النقابة”.

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد أعربت عن اندهاشها من تحويل الممثلين للتحقيق بسبب تواجد أحد البلوغرز في فيلم “التاروت” حيث قالت في لقائها مع برنامج ET بالعربي: “أنا أول مرة أعرف إن أبطال فيلم التاروت اتحولوا للتحقيق، عرفت من السوشيال ميديا، ومعرفش أي معلومات جديدة عن الفيلم لأننا صورناه من سنتين، وكان المفروض فاضل لينا يوم أو اتنين ودي حاجة ترجع للمنتج أنا ماليش دخل خالص”.

تابعت: “أنا أتحول للتحقيق ليه هو أنا اللي جبت البلوغر؟، أشك إن دكتور أشرف قال كده، اللي يتحول للتحقيق المنتج أنا دخلي إيه؟ وأنا أول مرة أعرف إن فيه بلوغر معانا في الفيلم، بيعمل إيه وبيعمل أي دور؟”.