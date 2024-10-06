عرض “العبقري” عربياً بالتزامن مع عرضه في تركيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في قصة مشوقة تجمع أحداثها بين العبقرية المتوارثة والانتقام العائلي، ينطلق على قناة MBC1 المسلسل التركي الجديد “العبقري” وذلك بالتزامن مع عرضه في تركيا.

تدور الأحداث حول أب وابنه، كلاهما يتمتع بدرجة حادة من الذكاء، ولكن كلّ منهما يسخّر ذكاءه في إتجاه مناقضٍ للأخر. فالشاب عبقري في الرياضيات، وقدم اكتشافاً ثورياً في أطروحة الدكتوراه، ويخطط للسفر برفقة حبيبته إلى الولايات المتحدة. أما الأب فسخّر قدراته العقلية الفائقة في حياة الشرّ، حيث هجر عائلته وولديه قبل سنوات طويلة ليتفرّغ كلياً لعالم الجريمة المنظمة التي أسّس فيها امبراطوريته الخاصة.

كيف ستنقلب الأحداث رأساً على عقب حين يقرر الأب الظهور فجأةً في حياة عائلته ليغري ابنه الأصغر بالانضمام إلى أعماله؟ وكيف سيتصرف الشقيق العبقري لحماية أخيه من مخططات والده؟

جدير بالذكر أن مسلسل “العبقري” على MBC1 من بطولة أراس بولوت إينيملي، احسان ايروغلو، تانر أولماز، ميليس سيزي.

يُعرض المسلسل التركي الجديد “العبقري” على MBC1 ابتداءً من 6 أكتوبر، وذلك بالتزامن مع عرضه في تركيا.