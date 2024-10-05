فن ومشاهير

أول تعليق من جورج قرداحي بعد انتشار شائعة وفاته

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي جورج قرداحي، على الشائعة المتداولة حول وفاته، الساعات الماضية، مؤكدًا أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر قرداحي، مقطع صوتي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "تحياتي انا جورج قرداحي انطلقت من يومين شاعة عن وفاتي ووضع الخبر الكاذب في إطار تقرير مصور عني وعن مواقفي وتاريخي المهني".

وأضاف: "ما كان بدي أرد على هذه الإشاعة ولكن أصدقائي ومحبيني اتصلوا للاستفسار والاطمئان وبقى من واجبي اطمئن كل المحبين والاصدقاء ولبنان والعالم العربي بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذه مش أول مرة يطلقون فيها على مثل هذه الإشاعة".

وأتم: "لحد هلا مش قادر أفهم الناس اللي بيتمنوا الموت لغيرهم كأنه الموت راح يناسهم وما راح يجي ياخدهم لعنده.. شكرا".

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل الساعات الماضية شائعة حول وفاة الإعلامي جورج قرداحي، في غارة إسرائيلية على لبنان.

اقرأ أيضا..

رحمة حسن تلتقط سيلفي مع علم وتعلق: "عجباني جدًا"

بعد احتفاله بخطوبته.. من هو المطرب المعتزل فارس حميدة؟

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا