أول تعليق من جورج قرداحي بعد انتشار شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الإعلامي جورج قرداحي، على الشائعة المتداولة حول وفاته، الساعات الماضية، مؤكدًا أنها أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر قرداحي، مقطع صوتي، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، قال فيه: "تحياتي انا جورج قرداحي انطلقت من يومين شاعة عن وفاتي ووضع الخبر الكاذب في إطار تقرير مصور عني وعن مواقفي وتاريخي المهني".

وأضاف: "ما كان بدي أرد على هذه الإشاعة ولكن أصدقائي ومحبيني اتصلوا للاستفسار والاطمئان وبقى من واجبي اطمئن كل المحبين والاصدقاء ولبنان والعالم العربي بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وهذه مش أول مرة يطلقون فيها على مثل هذه الإشاعة".

وأتم: "لحد هلا مش قادر أفهم الناس اللي بيتمنوا الموت لغيرهم كأنه الموت راح يناسهم وما راح يجي ياخدهم لعنده.. شكرا".

وأثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل الساعات الماضية شائعة حول وفاة الإعلامي جورج قرداحي، في غارة إسرائيلية على لبنان.

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