ياسمين صبري بإطلالة لافتة بالأحمر بتصميم لبناني

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ياسمين صبري، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها، ظهرت فيه بإطلالة رائعة.



وخطفت ياسمين الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت فستان أحمر طويل من تصميم المصمم اللبناني جان لويس ساباجي.

جاء الفستان بقصة طويلة وواسعة، وبأكمام طويلة، مع تفصيل الأزرار عند الصدر.

ومن الناحية الجمالية، تركت ياسمين شعرها منسدلا على كتفيها مع فرق جانبي وتموجات عريضة، وطبقت مكياجا ناعما ابرز ملامحها بطريقة ناعما.

وتفاعل المتابعون مع إطلالة ياسمين، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها اللافتة وأناقتها المعتادة.