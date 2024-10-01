شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى يكشف نتائج مسابقاته بدورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى عن نتيجة مسابقاته الثلاثة (النصوص المسرحية والقصة القصيرة والرسم) فى دورته الثانية دورة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى، والتى ستنعقد فى شهر نوفمبر المقبل.

ففى مسابقة النصوص المسرحية والتى تحمل اسم الراحل "أحمد محمود نجيب"، وتشكلت لجنة تحكيمها من الكاتب السعودى فهد ردة الحارثى، الباحث المغربى على علاوى، الدكتور على خليفة، تقدم لها 81 نص مسرحى منهم 26 للمعلمين والمعلمات فاز منهم 6 ، و55 للطلاب، وفاز منهم 8، وذلك من محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف، وأسيوط والفيوم وبور سعيد والإسكندرية.

أما مسابقة القصة القصيرة والتى تحمل اسم القاص "عبد الفتاح صبرى" فقد تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتور حمدى النورج، والدكتورة أميرة الوكيل، والدكتورة ندى الغامدى من السعودية، وتقدم بها 113 قصة قصيرة، منهم 98 من الطلاب والطالبات وفاز منهم 15، كما تقدم 15 معلما ومعلمة فاز منهم 5، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر وبنى سويف.

بينما مسابقة الرسم فقد تشكلت لجنة تحكيمها من الدكتورة خلود الرشيدى من الكويت، والدكتور بكار حميدة، والفنانة التشكيلية آلاء غايث، وتقدم لها 83 طالبا وطالبة وفاز 20 منهم فى محافظتى القاهرة والجيزة.

جدير بالذكر أن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدولى للطفل العربى والتى كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت فى الفترة من 20 إلى 23 نوفمبر 2023 برئاسة الدكتورة داليا همام، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة.



الدكتورة داليا همام