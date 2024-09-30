"إيد واحدة".. سميحة أيوب وعلي الحجار بطلا احتفالية نصر أكتوبر بمسرح البالون

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد نصر أكتوبر المجيد يوم 9 أكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.



وتقام احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث سيعرض في الفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "ايد واحدة" الذي تقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.



ويتضمن الفصل الثاني من الاحتفالية فقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار، الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه، أبرزها "اللي بنى مصر - عارفة - مكتوبالي - الصادقين - زي الهوا"، وغيرها من أروع وأجمل أغانيه التي تنال إعجاب الجمهور.