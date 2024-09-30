موعد إطلاق مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا بالسخنة والجلالة

ياسر رشاد - القاهرة - حددت إدارة مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر 2024 موعدًا لإطلاقه بين مدن السويس والعين السخنة والجلالة.

المهرجان يأتي مواكبًا للاحتفال بالعيد القومي الـ51 لمحافظة السويس الباسلة وترأسه شرفيًا الفنانة الكبيرة إلهام شاهين.

أكد الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، أن دورة هذا العام تتضمن العديد من العروض السينمائية والورش والندوات والماستر كلاس لكبار السينمائيين من مصر ودول العالم، وتمتد أنشطتها وفعالياتها لتشمل مدن محافظة السويس بأكملها على مدار العام.



وأشار إلى أن المهرجان سيخصص بعضًا من هذه الفعاليات من ورش صناعة الأفلام وعروضًا لأفلام مسابقات المهرجان لطلبة جامعة الجلالة، بهدف نشر ثقافة صنع ومشاهدة الأفلام القصيرة جدًا بين الشباب من طلبة الجامعة.

وذكر السيد زياد باسمير، نائب رئيس المهرجان، أن المهرجان يضم مسابقة للأفلام التي لا تتجاوز الـ5 دقائق وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ10 دقائق، وأن لجنة تحكيم تترأسها شخصية سينمائية عالمية نجح المهرجان في الحصول علي موافقتها إعجبت بفكرة المهرجان وبالهدف الذي أطلقناه من أجله.

وقال: إن المهرجان بدأ فعالياته مبكرًا من خلال مسابقة المقال، أو الدراسة النقدية، عن الأفلام القصيرة جدًا التي أطلقناها بالتعاون مع أكاديمية الفنون أخيرًا وتوزع جوائزها في احتفال ضخم يقام يوم 15 أكتوبر المقبل بقاعة ثروت عكاشة بمقر الأكاديمية بالهرم.

عن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا:

ترعاه وزارة الثقافة ومحافظة السويس وأكاديمية الفنون وجامعة الجلالة ونقابة السينمائيين والاتحاد العام للفنانين العرب وتنظمه مؤسسة ضي للثقافة والفنون، بالتعاون مع شركة جولدن هيلز للمؤتمرات، ويضم مسابقة للأفلام القصيرة جدًا التي لا تتجاوز مدتها الـ5 دقائق، وأخرى للأفلام التي لا تتجاوز الـ10 دقائق ويعقد سلسلة من الورش الخاصة بصناعة الأفلام القصيرة جدًا من الفكرة وحتى شاشة العرض.