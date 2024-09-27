بشرى بأوّل تعليق على أخبار انفصالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بانفصال الفنانة بشرى عن زوجها الجديد خالد حميدة بعد مضي شهرين على زواجهما، وهو ما دفع الفنانة المصرية للرد على تلك الأخبار، والتأكيد أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقالت بشرى في تصريحات صحافية على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم “عنب” لدعم صديقتها آيتن عامر ونجوم الفيلم: “بطّلت أركز مع الشائعات، مش فاضية، دي ناس بتاكل عيش على حسِّنا”.

وأضافت: “إحنا لسة كنا في عيد ميلاد مصطفى قمر مع بعض أول إمبارح، ممكن تكون حملة ممنهجة وراها حد مجهول”، بحسب مجلة لها.

وأكدت بشرى أنها ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها للشائعات، حيث إنها فوجئت بعرض منشور مجهول عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب حفل زفافها بأيام، بتاريخ 5 آب (أغسطس) الماضي، يتداول شائعات عنها.