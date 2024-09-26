داليا مصطفى تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. والجمهور: "نسخة من عمتها منال سلامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة داليا مصطفى بعيد ميلاد ابنتها الكبرى سلمى.

ونشرت داليا مصطفى، مجموعة صور لإبنتها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد ابنتي الجميلة".

وحرص الجمهور على تهنئة داليا مصطفى بعيد ميلاد ابنتها، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ماشاء الله ربنا يحميها و يفرحك بيها"، "حلوه ما شاء الله وتشبه عمته منال سلامة وتشبهك"، "المكس رهيب سبحان الله"، "سبحان الله نسخة منك ومن باباها ميكس قمر"، "ربنا يبارك فيها وفي عمرها ويفرح قلبك".

وتشارك داليا مصطفى في مسلسل "روج أسود"، والذي يضم رانيا يوسف، مي سليم، لقاء الخميسي، فرح الزاهد، كريم العمري، عابد عناني، محمد الدسوقي، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

مسلسل "روج أسود"، قصصه مستوحاة من قضايا عائلية معقدة تشهدها محاكم الأسرة، ومكون من 30 حلقة بأحداث متصلة وليست منفصلة، ويشارك ببطولته نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض بموسم دراما رمضان 2023.

اقرأ أيضا..

أمير شاهين يرد على جدل زفاف ابن شقيقه وعلاقته بإلهام صفي الدين (فيديو)

مهرجان الجونة السينمائي يُكرم النجم محمود حميدة ويمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي