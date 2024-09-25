فيفي عبده توجه رسالة للشعب اللبناني: "ربنا ينجيكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت الفنانة فيفي عبده على الموقف السياسي في لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، ومواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الغاشمة على مناطق عدة هناك ولا يزال يسفر عن استشهاد ونزوح الآلاف من المواطنين العزل خارج الأراضي اللبنانية.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو جديد في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت بوجه شاحب متأثرة بما يحدث في لبنان وعلقت: "أنا بسجل الفيديو ده عشان خاطر لبنان، انا زعلانة جدًا عشان خاطر لبنان وأهل لبنان، انا بحبكم من كل قلبي ربنا يرحم اللي ماتوا ويشفي الجرحى، معرفش الابتلاء ده ليه انتوا وفلسطين يارب ينجيكوا من الابتلاء ده يارب ينجيكوا منهم انتوا جدعان وبتستحملوا ربنا معاكم والناس كلها بتدعي لكم، شعب لبنان الجدع الطيب، البلد الجميلة دي ربنا ينجيكوا وينجي فلسطين ويارب يبعد الابتلاء ده عندكم، يارب ينجي فلسطين ولبنان وكل الدول العربية".

يذكر أن فيفي عبده تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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