شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى مشوار يوسف عيد بذكرى وفاته.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الأحد ذكرى وفاة الفنان يوسف عيد الذى اشتهر بخفة دمه في الأعمال الفنية، وقدم أعمالاً تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

ولد يوسف عيد فى حى الجمالية بالقاهرة فى 15 نوفمبر 1948، والتحق بالمعهد الأزهرى وحصل على الثانوية الأزهرية، ولم يكمل تعليمه الجامعي، ولعشقه للفن ظل يبحث كثيرًا على فرصة، وبدأ مشواره الفنى بعدما وصل سن 27 عاما وكان ذلك عام 1975، بمشاركته فى مسرحية "نحن لا نحب الكوسة"، كما ظهر فى دور صغير بفيلم "شقة فى وسط البلد"، وبعدها توالت مشاركاته فى العديد من الأفلام ومنها: "ناس تجنن،عصابة حمادة وتوتو، السفارة فى العمارة، التجربة الدنماركية، اللمبى 8 جيجا، والحرب العالمة الثالثة" والتى قدم فيها شخصية بوب مارلى والتى جعلته يلقب ببوب مارلى النسخة الشعبية المصرية.

وكانت أعماله للتليفزيون منها: "رياح الشرق، حلقة واحدة "لحظات حارجة"، ومسلسل الكبير قوى، وميسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" لكن المسرح كان العالم الذى يجد فيه نفسه خاصة وأنه شارك عمالقة الفن فى عدد من المسرحيات ومنها علشان خاطر عيونك مع عملاق الكوميديا فؤاد المهندس، وشارع محمد علي" مع وحش الشاشة فريد شوقي.

عمل يوسف عيد مع الكثير من نجوم الصف الأول بداية من فؤاد المهندس وفريد شوقى، وأحمد زكى وعادل إمام ومحمد صبحى وصلاح السعدنى ومحمود عبد العزيز، وصولًا لجيل الشباب أحمد حلمى ومحمد هنيدى ومحمد سعد، وتامر حسنى وكريم عبد العزيز، وكان فى كل أدواره لافتا للانتباه خاطفا للكاميرا يحفظ الجمهور إيفيهاته ربما أكثر مما يحفظون اسم العمل الفنى، ورغم ذلك ظل المنتجون يحصرونه فى أدوار ومشاهد صغير وكان يقبل حبا فى الفن وأملا فى أن يحصل يوما على دور أكبر، كما أن التمثيل كان مصدر رزقه الوحيد.