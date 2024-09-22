شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون ضيفة "واحد من الناس" على قناة الحياة الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي الفنانة سيمون، في حلقة خاصة ببرنامج "واحد من الناس" يوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقدم خلالها باقة متميزة من أغنياتها القديمة والجديدة.

وتتحدث سيمون عن أسباب غيابها عن الفن والغناء وأسباب عودتها، وتتحدث أيضًا عن بدايتها الفنية ورغبتها أن تكون مطربة أوبرا، وتجربتها مع الهضبة عمرو دياب، وأسباب تسميتها سيمون.

كما تتحدث سيمون عن حياتها الخاصة، وعلاقتها بوالدها ووالدتها وأخيها، ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

وتكشف خلال الحلقة عن بدايتها الغنائية بالجامعة وأول ألبوم وأول أغنية لها، والدويتو مع حميد الشاعري وأغنية بتكلم جد، وأيضًا علاقتها بسيدة الشاشة العربية وعودتها للفن من خلال مسلسل بين السرايات.

كما تتناول الحلقة الحديث عن تجربتها الرائعة مع محمد صبحي بالمسرح ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن.



سيمون فى ضيافة عمرو الليثي