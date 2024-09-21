تامر فرج: تزوجت 6 مرات وأبحث عن السعادة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان تامر فرج عن زواجه 6 مرات في حياته، وآخرهم هي التي يستقر فيها حاليا، ويحب زوجته الحالية جدا، موضحا أنه ليس شخصا مزواجا ولكنه تزوج أكثر من مرة؛ لأنه رجل يبحث عن السعادة.

أضاف تامر فرج خلال لقائه في برنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص عبر فضائية تن، أن مع الأسف أغلب الرجال لا يبحثون على السعادة ولكنهم يضحكون على نفسهم بهذا الأمر، ففي الحقيقة هم يبحثون عن أن يكون المجتمع من حولهم هو ما يكون سعيد ومبسوط، ساخرا: وماما تكون راضية.

وتابع فرج أنه بعد مرورة بالكثير من العلاقات المختلفة في حياته ينصح الشباب بعدم دخولهم في أي علاقة على أساس أنهم اثنين متنافسين أو من سيقود من، لأن في النهاية الطرفين سيكونان خاسران، متوجها بالتحية والثناء على المرأة المستقلة التي تعيش لنفسها فقط.

وقال تامر فرج : "أحيي المرأة المستقلة وأثني عليها لكن أقول ليها كمان أنت بتظلمي نفسك ومن حقك أنك يتواجد في حياتك رجل ليس لتعتمدي عليه ولكن ليتشارك معكي المسؤولية".

وعن رأيه في التيك توك وما يحدث عليه، قال: "هل تعتقدوا إن اللي بيعملوا تيك توك وبيعملوا الخزعبلات والتهزئ والحاجات اللي يندى لها الجبين مبسوطين في حياتهم، أكيد لا، لكنهم يقومون بهذه الأفعال حتى يبسطوا ويسعدنا المجتمع من حولهم، لأنهم مضطرين لذلك خاصةً أنها أصبحت وسيلة لجمع المال والبحث عن السعادة بالنسبة لهم".