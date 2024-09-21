تامر فرج: القائمون على الصناعة مش شايفني

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب الفنان تامر فرج عن استيائه من قلة الأعمال التي تعرض عليه، وعدم رؤية الصناع له، مشيرًا إلى أنه راضٍ عما قدمه ولكنه غير راضٍ عن الأعمال التي لم يقدمها.

وأوضح تامر فرج خلال لقائه في برنامج راقي الذي يقدمه الإعلامي محمود القصاص على قناة تن، أن مسألة الأعمال التي يقدمها ليست في يده هو، فإذن كانت عليه فهو يريد أن يكون لديه حجم أعمال يستطيع التقييم من خلال هل هو راضي عن مشوراه أم لا، لكن الأمر ليس في يده.

وتابع: لأول مرة أقول إن أنا حاسس إني ممثل خفي غير مرئي والقائمين على الصناعة لا يروني، أنا بعيد تمامًا عن عيون الصناع وليس الجمهور، وأفاجأ بردود أفعال الجمهور وسؤالهم الدائم في: "انت فين مبتشتغلش كتير ليه مش هتعمل حاجة في رمضان؟

وأضاف، أن هذا الأمر يجعله يتعجب أحيانًا من معرفة الناس ومحبتهم له، وأنه من المفترض أن يكون هذا الأمر هو المعيار الذي يجعل القائمين على الصناعة يعرضون عليه الأعمال ويقولون: هاتوا تامر علشان الناس بتحبه.

وفيما يخص إذا كان يحتاج إلى أن يقوي علاقاته ويزود معارفه داخل الصناعة وأن يكون بجانب صانعي القرار، أكد على أنه لا يوجد أكثر من معارفه داخل المجال الفني، متابعا: "تلت تربع اللي بيشتغلوا في الصناعة يعرفوني، لكني اكتشفت إني محتاج أفضل متواجد قدام صانعي الأعمال بشكل شخصي يوميا قدامهم علشان لما يكون في فرصة في أي دور يقولوا تامر كان معانا مبارح فهاتوه يعمل الدور".

واختتم تامر فرج حديثه: "وأنا كنت معتقد إني المفروض أكون متواجد بعملي لكن فهمت أخيرًا إن عملك لا يهم تمامًا سواء كنت ممثلًا هايل وشاطر أو ممثل وحش فالأمر لا يهم".