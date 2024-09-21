بعد لقائهما.. محمد رمضان يوجه رسالة لرجل الأعمال محمد العبار (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه النجم محمد رمضان، رسالة لرجل الأعمال محمد العبار بعد لقاء جمع بينهما، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 94 في مراسي.

ونشر رمضان، فيديو يجمعهما، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع الأخ والصديق الذي نفتخر بنجاحه كعرب رجل الأعمال محمد العبار.. ربنا يديم المحبة والصداقة".

على جانب آخر، يستعد محمد رمضان لإحياء حفل اليوم الوطني السعودي في الساحل الشمالي يوم 23 سبتمبر بحضور الجالية السعودية في مصر.

كما كشف رمضان، عن مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "يلا" التي يستعد لطرحها خلال الأيام المقبلة ويتعاون فيها معه مغني الراب الروسي مورجنشتيرن.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا جدا ، يلا، أغنية مع أخويا مورجنشتيرن..استعدوا".

وكان "رمضان" قد كشف مؤخرًا عن تعاقده على عمل فني جديد في رمضان 2025، إذ نشر صورة له من التعاقد، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "رمضان يجمعنا".

يذكر أن، محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

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