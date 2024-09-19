أحمد السقا عن مشاركة فيفي عبده في “العتاولة 2”: “تشريف لينا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعليقه الأول على الجدل المثار حالياً حول مشاركة الفنانة فيفي عبده في مسلسل “العتاولة 2″، بعد استبعاد الفنانة فريدة سيف النصر من الجزء الأول منه، كشف الفنان أحمد السقا عن رأيه في مشاركة فيفي عبده بالجزء الثاني من المسلسل المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة، حيث قال: “تشريف لينا إنها تبقى معانا في الجزء التاني… مدام فيفي كلنا بنحبها وبتتمتع بخفّة ظل ووجودها في اللوكيشن بيضفي عليه حيوية”.

وكان السقا قد كشف في تصريحات لبرنامج “عرب وود” تفاصيل أعماله المقبلة في السينما، والمفترض أن تُعرض خلال عام 2025، مؤكداً أنه يعمل حالياً على تصوير ثلاثة أفلام دفعة واحدة، الأول مع المخرج حسين المنباوي، والثاني مع المخرج محمد سلامة، أما الفيلم الثالث فمع المخرج أحمد نادر جلال.

من ناحية أخرى، حصد أحمد السقا جائزة الإبداع كأفضل ممثل سينمائي، من “مهرجان الفضائيات العربية” في دورته الـ15، وذلك عن دوره في فيلم “السرب”.