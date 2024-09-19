بعد "تفجيرات البيجر".. هيفاء وهبي تدعو للشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن استيائها، بعد التفجيرات التي وقعت في لبنان والتي نتج عنها وقوع عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وكتبت هيفاء، عبر حسابها الخاص بموقع "X": "الله يحمي لبنان ويحمي أهلنا من كل غدر وسوء.. الرحمة والسلام لأرواح الشهداء والشفاء للجرحى المصابين".

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن "تفجيرات البيجر" أسفرت عن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلة، فيما أصيب نحو 2800 بينهم 200 حالة حرجة.

يذكر أن، آخر أغاني هيفاء وهبي كانت بعنوان "يا نحلة" وطرحتها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

اقرأ أيضا:

أحمد السقا يعلق على مشاركة فيفي عبده في مسلسل "العتاولة 2"

صلاح عبد الله يطمئن جمهوره بعد سقوطه في منزله