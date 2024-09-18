شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تحتفى بمسيرة الكينج محمد منير فى حروف من ذهب بصوت أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيديو بصوت الفنان أحمد أمين تحدث فيه مسيرة الكينج محمد منير الغنائية الحافلة بالمزيد من النجاحات، وعلقت الصفحة قائلة : نقدم لكم مسيرة الفنان الكبير محمد منير، بدءًا من بداياته المتواضعة وصولًا إلى تألقه كواحد من أبرز نجوم الموسيقى في العالم العربي. اكتشفوا تفاصيل رحلته الفنية والشخصية التي نقشت اسم الكينج بحروف من ذهب في قلوبنا، من خلال أغانيه التي تعبر عن الحب، الإنسانية، والوطن.

وسبق وتألق الكينج فى حفل كامل العدد ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، حيث أحيا منير أول حفلات المهرجان يوم 12 يوليو الماضي، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة التى تفاعل معها الجمهور منها "يونس ورزقنا ولِلّى وشتا وعلمونى عينيكي" وسط هتاف كبير من الجمهور.

كما غنى الكينج محمد منير خلال الحفل أغاني "حرية" و"الكون كله بيدور" و"افتح عيونك" الشهيرة بابن ماريكا وذلك بمصاحبة الموسيقار العالمى فتحى سلامة، وكذلك أشعل الكينج حماس الجمهور حيث غنى أغنية "مدد"، ولكن بكلمات مختلفة حين أضاف لها أقسمت بالحرية القدس عربية.

