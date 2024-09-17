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عزاء ناهد رشدي بحضور نجوم الفن.. صور

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ياسر رشاد - القاهرة - أقيم منذ قليل عزاء الفنانة الراحلة ناهد رشدى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 وحرص على حضور العزاء عدد من نجوم الفن، منهم : "نقيب المهن التمثيلية د. أسرف زكي، أحمد السقا، المخرج علي ادريس، شريف سلامة، داليا مصطفى، نيرمين الفقي، ياسر جلال، نهال عنبر، حجاج عيد العظيم، وفاء صادق، صفاء الطوخي، أحمد بدير، أحمد عبد العزيز، شريف خيري، ناصر سيف، محمد الصاوي وسلوى عثمان.

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بالإضافة إلى كلا من : "مصطفي خاطر، إيهاب فهمي، ماجدة زكي، رانيا فريد شوقي، بشرى، منال سلامة وهند عبد الحليم.

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وفاة الفنانة ناهد رشدي


وكانت رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة ناهد رشدي، في الساعات الأولى من صباح  السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

معلومات عن الفنانة القديرة ناهد رشدي 

تخرجت من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

 عرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التليفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت به خلال هذه الفترة (لن أعيش في جلباب أبي، أرابيسك، هوانم جاردن سيتي، الزيني بركات).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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