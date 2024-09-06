تعليق كريم عبد العزيز على إطلاق اسمه على مهرجان المسرح العربي

حرص الفنان كريم عبد العزيز على تقديم رسالة حب لصناع الدورة الخامسة من مهرجان المسرح العربي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، لإطلاق اسمه على الدورة الجديدة من المهرجان التي تقام في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل.

رسالة كريم عبد العزيز

وقال كريم عبد العزيز في مقطع فيديو نشره المهرجان على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "إخوتي وأساتذتي وزملائي مهما تحدثت، وشرحت لكم عن شعوري وامتناني وشكري لإطلاق اسمي على هذه الدورة، لن أقدر على وصف قدر سعادتي، وبالأخص لأن هذا التكريم جاء من مكان عزيز جداً على قلبي، حيث إني خريج أكاديمية الفنون من المعهد العالي للسينما قسم إخراج.

كريم عبد العزيز أضاف: "إن فرحتي كبيرة لأن الذي جمعنا هو الفن، الذي من وجهة نظري من أهم الأشياء الموجودة على الكرة الأرضية، وربنا يقدركم على الفن وعلى الرسالة وعلى تحمل المسئولية، ودائماً نكون ناجحين ومتفوقين وفنانين، وكل عام وأنتم بألف صحة وسلامة، وأكرر شكري لكل أساتذتي وكل القائمين على المعهد وشكري لكل إخوتي الطلبة، وأتمنى لكم كل الخير والتوفيق في حياتكم القادمة".

وبدوره أعرب الفنان محمد عصمت مدير مهرجان المسرح العربي، عن بالغ سعادته برسالة الفنان الكبير كريم عبد العزيز، التي تمثل دفعة قوية لكل صناع المهرجان من طلاب أكاديمية الفنون، لمواصلة العمل بكل جدية ومسؤولية، لتقديم دورة تليق بنجم مصر والوطن العربي الفنان كريم عبد العزيز، وذلك استكمالاً لنهج مهرجان المسرح العربي في تكريم كبار النجوم، حيث كرم المهرجان في الدورة الثالثة اسم الفنان محمد صبحي، وحملت الدورة الرابعة اسم النجم الفنان ماجد الكدواني.

ويضم المهرجان هذا العام 7 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة، وقامت هذه العروض على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفلا افتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا المصرية، سيد درويش وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عدداً من الفنانين تقديراً لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن.

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