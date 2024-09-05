«حياة أو موت» يجمع حنان مطاوع وأحمد الرافعي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد الفنانة حنان مطاوع ، لتصوير عمل درامي جديد مكون من 15 حلقة، بعنوان «حياة أو موت» من إخراج هاني حمدي .

مسلسل «حياة أو موت» يشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم:" أحمد الرافعي، محمد على رزق، ياسمين رئيس، وعدد كبيرمن الفنانين، إخراج هانى حمدى ".

صوت وصورة .. آخر أعمال حنان مطاوع

كانت آخر أعمال حنان مطاوع، مسلسل صوت وصورة، وشاركها البطولة مجموعة من النجوم، أبرزهم:" الفنان صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

تدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، إذ تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعي في مشاكل كثيرة بحياتهما.

حنان مطاوع تزيح الستار عن مرضها .. "العالم توقف عند لحظة علمها"

كانت حنان مطاوع أثارت حالة من القلق بين الجمهور بعدما أزاحت الستار عن حالتها المرضية التي عانت منها السنة الماضية، ما جعلها تتصدر قائمة مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

تحدثت حنان مطاوع عن أزمتها الصحية مع مرض خبيث هدد حياتها الفترة الماضية، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة، مؤكدة أن العالم توقف عند لحظة علمها بمرضها.

حنان مطاوع

"أصيبت بمرض خبيث".. حنان مطاوع تزيح الستار عن معاناتها:

قالت "حنان" خلال اللقاء: «مريت بأزمة صحية كبيرة والعالم بالنسبالي توقف منذ أربعة شهور ونص، الموضوع تضخم خد منحنى تاني، ارتبكت جدًا وبدأت أعمل مسح ذري، وكنت بحس بضيق في التنفس وصوتي لما كان بيجيلي اي دور برد ولما صوتي يتشرخ مش بيرجع بيقعد شهور، ورقبتي كانت تخنت بس مفيش حاجة طالعة فيها، اتشال من رقبتي ٤٥٠ جرامًا».

وتابعت:« اللي عملولي السونار دخلوني في نفق مظلم، قالولي لو انتشر في جسمك كله هيحصل كذا، الموضوع خد أبعادًا كبيرة جدًا، لما عرفت الخبر مكنتش شايفة حاجة غير أماليا بنتي، العالم كله تلخص فيها ومرتبكة جدًا، وأمير عمل نفس مشهدي مع هند صبري في حلاوة الدنيا، سابني طلع يكلم كل الدكاترة في عيلتنا، ولون وشه أزرق وبيقولي هتبقي كويسة، نزلنا العربية قعد يعيط بصوت عالي قلتله هو أنا بموت، دخلنا في حالة نفسية سيئة جدًا وإحنا لسه مرحناش للدكتور، الحمد لله كانت تجربة وحشة جدًا وطول الوقت بحمد ربنا إنها عديت على خير».

حنان مطاوع وزوجها وابنتها

حنان مطاوع: كتبت وصيتي قبل دخولي غرفة العمليات:

عن وصيتها التي كتبتها منذ أكثر من 20 عامًا، قالت حنان مطاوع: «كتبت وصيتي وأنا صغيرة وبعد ما أكملت 25 عامًا جددت وصيتي أكثر من مرة، وآخرها قبل دخولي العمليات».

حنان مطاوع: "الذكاء الاصطناعي" انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا:

كما تحدثت حنان مطاوع عن إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا، قائلة: « شيء خطير فمثلما أفادت البشرية ضرتها، بسببها يختلط لدى الناس الصح مع الخطأ، بجانب أن الذكاء الاصطناعي هو انتهاك لحرمة أي شخص في الدنيا، فكيف أجعل شخصًا متوفيًا يغني وأنا قد سلبت منه حق الاختيار، فمن أعظم الأشياء التي وهبنا الله إياها هي الخصوصية والحرية، ومن وجهة نظري الذكاء الاصطناعي هو سرقة، فالكلمة والصوت واللحظة ليست من حقي».