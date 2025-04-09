شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة ...الخارجية الامريكية تصدر بيانا شديد اللهجة وغير متوقع بشأن الحوثيين "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الخارجية الامريكية، اليوم الاربعاء، بيانا شديد اللهجة ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي كان يقدم الدعم لها.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الامريكية - اطلع عليه "بوابتي" -: "لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي دولة أو كيان تجاري يقدم الدعم للمنظمات الإرهابية الأجنبية، مثل الحوثيين، بما في ذلك تفريغ السفن وتوفير النفط في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. مثل هذه الإجراءات تخاطر بانتهاك القانون الأمريكي".

وتابع البيان: "كما أوضح الرئيس ترامب في الأمر التنفيذي رقم 14175، فإن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط، وسلامة أقرب شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية".

وفي 5 مارس 2025، صنفت وزارة الخارجية الامريكية، ميليشيا الحوثيين، كمنظمة إرهابية أجنبية، وفاء بأحد الوعود الأولى التي قدمها الرئيس ترامب عند توليه منصبه.