شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على المتورطين في إدخال شحنة البنزين المغشوش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكر الناشط خالد العراسي انه تم القبض على المتورطين في إدخال شحنة البنزين المغشوش إلى اليمن. وقال العراسي في منشور له على الفيس بوك ، حسب ما ورد بأنه تم إلقاء القبض على بعض قيادات الشركة اليمنية للنفط واحتجاز القواطر المحملة بالنفط المغشوش، والتحفظ على المبالغ المالية المحصلة من المحطات وعدم محاسبة التاجر مالك الشحنة الأخيرة من النفط المغشوش (والاحتجاز سيتبعه تعويضات).

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على المتورطين في إدخال شحنة البنزين المغشوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.