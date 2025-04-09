شكرا لقرائتكم خبر عن اعلان مفاجئ بخصوص الحرب ضد الحوثيين من رئيس العمليات البحرية في الجيش الامريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب الأدميرال جيمس كيلبي، القائم بأعمال رئيس العمليات البحرية الأمريكية، عن أسفه لاعتماد البحرية على صواريخ باهظة الثمن وعالية القوة لمواجهة التهديد الحوثي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة البحث عن بدائل أقل تكلفة وأكثر كفاءة.

خلال مؤتمر سي إير سبيس في ماريلاند، أكد كيلبي أنه رغم عدم قلقه بشأن قدرة البحرية على حماية سفنها والشحن التجاري، إلا أنه يشعر بالقلق حيال "عدم وجود وسائل أكثر اقتصادية لاستنزاف التهديد". وأوضح أن البحرية تعمل حاليًا على إصلاح استراتيجياتها الدفاعية عبر تقنيات أكثر فاعلية من حيث التكلفة، مثل الأسلحة الموجهة بالطاقة.

كما دعا كيلبي الصناعات الدفاعية إلى الإسراع في إنتاج الذخائر، مشيرًا إلى الحاجة إلى زيادة المخزون العسكري لمواجهة التهديدات طويلة الأمد. وأضاف: "نحن بحاجة إلى مزيد من الذخائر وسعة تخزين أكبر إذا كنا سندخل في صراع طويل الأمد".

وفي سياق أوسع، شدد كيلبي على أهمية رفع جاهزية السفن والغواصات الأمريكية، لافتًا إلى أن البحرية تهدف إلى أن تكون 80% من سفنها جاهزة للانتشار الفوري. كما أكد أن قيادة البحرية تسعى إلى إعادة برنامج سفن الإنزال المتوسطة (LSM) إلى مساره الصحيح، لدعم عمليات مشاة البحرية في المحيطين الهندي والهادئ، في ظل تصاعد التوترات مع الصين.

على صعيد التجنيد، كشف كيلبي عن خطة لتقليص العجز في عدد البحارة من 23 ألفًا إلى 18 ألف هذا العام، ثم إلى 8 آلاف العام المقبل، في محاولة لتعزيز قوة البحرية الأمريكية وسط التحديات الراهنة.



