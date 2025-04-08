شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد لحظات من غارات امريكية عنيفة ...هذا مايحدث الان في مطار الحديدة الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هرعت ثلاث سيارات إسعاف إلى مطار الحديدة، غربي اليمن، عقب غارات جوية أمريكية استهدفت أطراف المطار. وأفاد مصدر بأن الغارات لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين، لكنها أحدثت حالة من الهلع بين السكان القاطنين بالقرب من المنطقة المستهدفة. تأتي هذه الضربات ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة على مواقع الحوثيين في اليمن، وسط تصاعد التوترات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام.



كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : بعد لحظات من غارات امريكية عنيفة ...هذا مايحدث الان في مطار الحديدة الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.