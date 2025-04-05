شكرا لبحثكم عن خبر هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية في رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي تطلق حملة إغاثة لبعض الفئات المحتاجة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أطلقت هيئة الإغاثة والأعمال الإنسانية حملة إنسانية لدعم جمعية الخياطة والخدمات الحرفية ومكتب اعلام عدن وصندوق النظافة عدن واتحاد الأدباء وللكتاب الجنوبيين ومستشفى عبود العسكري ونقابة الصحفيبن الجنوبيين وجمعية زملاء العمل للتكافل الإجتماعي وفئة ذوي الهمم.

وشملت الحملة توزيع مساعدات غذائية متكاملة بتوجيه ورعاية كريمة من الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا.

وقد تمت عملية التوزيع بإشراف عام من قبل رئيسة هيئة الاغاثة المحامية نيران سوقي ونزول ميداني من قبل اعضاء هيئة الإغاثة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، في ظل الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المعيشي في المناطق النائية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة من الجهود الإنسانية التي تسعى إلى تقديم يد العون لهؤلاء ، وانطلاقًا من المسؤولية الإنسانية تجاه الفئات الأكثر تضررًا. ومع استمرار التحديات، يبقى الأمل قائمًا في توسيع نطاق الدعم وتعزيز المشاريع التنموية التي تضمن للأهالي حياة أكثر استقرارًا وكرامة، بعيدًا عن قسوة الظروف التي فرضتها الحرب وارتفاع الصرف امام العملات الصعبة.