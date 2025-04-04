شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي ينفجر في وجه الجماعة: أيُّ وجهٍ لكم وأنتم تخاطبون الجياع؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنّ القيادي الحوثي عبد السلام جحاف هجومًا حادًا على من وصفهم بـ"المرتزقة"، متهمًا إياهم بالتسبب في معاناة الشعب اليمني من الجوع، المرض، والخوف.

وفي بيان شديد اللهجة، قال جحاف:

"أنتم سبب الكوارث التي يعاني منها الوطن، تتاجرون بآلام الناس لتبرير خيانتكم، بينما تملأون جيوبكم بالدعم الخارجي، تاركين اليمن للفوضى والتشرد."

كما وصف معارضي الحوثيين بـ**"عبيد قرارات أجنبية"** و**"كلاب حراسة"** للمستعمر، مؤكدًا أن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تعاني من أوضاع أكثر سوءًا رغم مزاعمهم بالتحرير.

وختم بيانه بوصفهم بـ**"الرخاص" و"السفلة"**، مشددًا على أن مصيرهم الخزي، لأنهم - بحسب تعبيره - "باعوا الوطن في أول مزاد".



