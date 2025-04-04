قيادي حوثي ينفجر في وجه الجماعة: أيُّ وجهٍ لكم وأنتم تخاطبون الجياع؟

شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي حوثي ينفجر في وجه الجماعة: أيُّ وجهٍ لكم وأنتم تخاطبون الجياع؟ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شنّ القيادي الحوثي عبد السلام جحاف هجومًا حادًا على من وصفهم بـ"المرتزقة"، متهمًا إياهم بالتسبب في معاناة الشعب اليمني من الجوع، المرض، والخوف.
وفي بيان شديد اللهجة، قال جحاف:
"أنتم سبب الكوارث التي يعاني منها الوطن، تتاجرون بآلام الناس لتبرير خيانتكم، بينما تملأون جيوبكم بالدعم الخارجي، تاركين اليمن للفوضى والتشرد."
كما وصف معارضي الحوثيين بـ**"عبيد قرارات أجنبية"** و**"كلاب حراسة"** للمستعمر، مؤكدًا أن المناطق الخاضعة لسيطرتهم تعاني من أوضاع أكثر سوءًا رغم مزاعمهم بالتحرير.
وختم بيانه بوصفهم بـ**"الرخاص" و"السفلة"**، مشددًا على أن مصيرهم الخزي، لأنهم - بحسب تعبيره - "باعوا الوطن في أول مزاد".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي حوثي ينفجر في وجه الجماعة: أيُّ وجهٍ لكم وأنتم تخاطبون الجياع؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.