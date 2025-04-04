شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام رجل اعمال يمني ينهب 60 مليون دولار ويفر الى هذه الدولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مصادر إعلامية أنباءً عن قيام رجل أعمال يمني بالاستيلاء على 60 مليون دولار من شركائه في إحدى الدول الخليجية، قبل أن يفر إلى دولة أخرى، دون الكشف عن هويته أو الدولة المعنية.

وفي تعليق على الحادثة، كتب رجل الأعمال أسامة المحويتي منشورًا عبر صفحته قال فيه:

"لم يتبقَ لليمنيين في الخليج إلا سمعتهم التجارية الطيبة، لكن يبدو أننا على وشك فقدانها أيضًا."

وأضاف بلهجة ساخرة:

"وهكذا نصبح أول دولة قادتها مرتزقة، دعاتها عاطلون، نخبها شحاتون، وتجارها نصابون."

واختتم حديثه قائلاً:

"اليمني عظيم حين يكون مواطنًا، لكن بمجرد أن يترقى درجة فوق المواطنة، يتحول إلى فضيحة مباشرة."



