شكرا لقرائتكم خبر عن لاول مرة.. اليمن ستدفع ضرائب لامريكا(تعرف على قيمتها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شف تقرير عن ابرز الدول العربية التي ستدفع ضرائب جمركية لامريكا.

وبحسب التقرير فان اليمن ستدفع ضرائب جمركية لامريكا بعد قرار الرئيس ترامب الاخير

وتبلغ قيمة الضرائب التي ستدفعها اليمن ١٠٪

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