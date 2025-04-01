شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: وفاة قيادي عسكري بارز جنوبي في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي القائد محمود البتول قائد اللواء الرابع مقاومة جنوبيه قبل قليل في العاصمة عدن.

وذلك بعد وعكه صحيه تعرض لها.

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: وفاة قيادي عسكري بارز جنوبي في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.