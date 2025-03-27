شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة مرعبة لضحايا الغارات الامريكية على العاصمة صنعاء خلال الساعات الماضية "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية، ووسائل إعلام حوثية، تفاصيل الغارات الأمريكية، التي شهدتها العاصمة صنعاء، فجر اليوم الخميس.

وقالت المصادر أن الغارات أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين في العاصمة صنعاء.. موضحة أن المقاتلات الأمريكية استهدفت بأربع غارات مقطعا للأحجار في منطقة العرقوب بمديرية خولان التابعة لمحافظة صنعاء” شمالي البلاد.

ومساء الأربعاء، قالت مليشيا الحوثي إن الطيران الحربي الأمريكي شن 15 غارة على صنعاء.. وأمس أعلنت المليشيات استهداف محافظتي صعدة وعمران شمالي اليمن بـ27 غارة أمريكية خلال ال 24 ساعة الماضية

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء على الحوثيين تماما”.. بينما ردت الجماعة بتأكيد أن تهديد ترامب “لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة” حيث عاودت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الجاري، حرب الإبادة على قطاع غزة.