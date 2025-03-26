شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ترامب يوجه البنتاغون بعملية جديدة ضد الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بتنفيذ عملية جديدة ضد جماعة الحوثي، رداً على تصعيدها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بدعوى "دعم فلسطين واسناد غزة".

كشف هذا وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، الذي أكد تكليف ترامب، البنتاغون بردع الحوثيين، وإنهاء تهديداتهم للسفن وتدمير قدراتهم العسكرية على شن هجمات.

وقال وزير الدفاع الأمريكي هيغسيث، حسب قناة "العربية" السعودية: "الرئيس ترمب كلفنا باستعادة الردع وإعادة بناء الجيش".

مضيفاً: "رأينا استعادة الردع في ضرباتنا للحوثيين الذين يحاولون استهداف حرية الملاحة، وحملتنا ضد الحوثيين في اليمن كانت فعالة للغاية".

وأكد الوزير هيغسيث أن "إدارة الرئيس السابق بايدن تركت الهجمات توجه ضد قواتنا وسفننا بدون عواقب".

في المقابل رد الحوثيون على تصريحات الرئيس ترامب، بإعلان شن هجوم جديد على حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان على منصة "إكس"، إن "القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية نفذت خلال الساعات الماضية عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) التي ينطلق منها العدوان على بلدنا". زاعماً أن "مواجهة واشتباكا استمرت عدة ساعاتٍ".

مشيرا إلى "استهداف سلاح الجو المسير أهدافاً عسكريةً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بعددٍ من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاحٍ" حسب زعمه.

متوعداً بـ "الاستمرار في التصدي للعدوان الأمريكي ومواجهة التصعيد بالتصعيد". مهدداً بـ "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات والاستمرار في تنفيذ العمليات ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".



يأتي هذا بعد أن أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصريحاً خطيراً بشأن جماعة الحوثي، والضربات العنيفة التي يوجهها الجيش الأمريكي لها، رداً على تصعيدها ضد إسرائيل والسفن الأمريكية.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أوامر جديدة بتنفيذ عمليات حاسمة ضد جماعة الحوثي، ردا على استفزازها القوات الأمريكية بشن هجوم على حاملة الطائرات "هاري ترومان" في البحر الأحمر.

وباغتت جماعة الحوثي الولايات المتحدة الامريكية بإجراء وصفه مراقبون للشأن اليمني انه "انتحاري"، في سياق رد الجماعة على الغارات الامريكية التي طالت صنعاء ومحافظات ذمار والبيضاء وحجة وصعدة والجوف ومارب.

