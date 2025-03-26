شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...الاعلان قبل قليل عن مقتل الشاعر العولقي على يد أحد أقاربه جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي شاعر مصرعه على يد أحد أقاربه إثر خلاف أسري في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن). وقالت مصادر محلية، إن الشاعر "محمد أحمد منصور الحكمي الدياني العولقي"، قتل الثلاثاء برصاص ابن عمه في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة إثر خلاف أسري طارئ. ولم تكشف المصادر مصير الجاني، كما لم يصدر أي إعلان من الجهات الأمنية في محافظة شبوة، بشأن الجريمة. والضحية شاعر وخريج كلية آداب وأحد المشاركين في برنامج "شاعر شبوة". وتشهد محافظة شبوة، تزايداً مخيفاً في جرائم العنف الأسري وقضايا الثأر، وسط فوضى أمنية تضرب المحافظة الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للمجلس الانتقالي.

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