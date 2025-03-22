شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : جماعة الحوثي تعلن رسمياً عن اسماء الضباط الذين قتلوا في الغارات الامريكية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شُيعت في صنعاء، اليوم، جثامين عدد من أفراد القوات المسلحة الذين قُتلوا جراء الغارات الأمريكية، وذلك في موكب جنائزي مهيب.

وشمل التشييع جثامين النقيب محمد عبدالله الحليلي، النقيب هاشم علي الموشكي، النقيب عبدالملك محمد قصيله، النقيب سند صالح أبو سند، الملازم أول أحمد عبدالله الشاوش، الملازم أول مشهور عبدالله مشهور، الملازم أول جميل محمد عبدالوهاب، والملازم ثاني سالم محمد هادي.

وقد أُقيمت مراسم تشييع رسمية بحضور نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام، ومدير دائرة تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح، ونائب مدير دائرة التقاعد العميد أحمد الحسيني، إضافة إلى شخصيات اجتماعية وزملاء وأقارب القتلى.

وجرت مراسم التشييع بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل في مسقط رأسه.