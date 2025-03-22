شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...دولة عربية كبيرة تقرر السماح للمسافرين اليمنيين دخول أراضيها بتأشيرات مجانية وإعفائهم من رسوم الإقامة وغرامات التأخير"شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تعكس الروابط الأخوية العميقة بين السودان واليمن، أعلنت وزارة الداخلية السودانية عن إعفاء اليمنيين من تأشيرة الدخول ورسوم الإقامة، إلى جانب غرامات التأخير.

هذا القرار يمثل بارقة أمل للجالية اليمنية في السودان، حيث يتيح لهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والعيش بسلام واستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادهم.

تفاصيل القرار السوداني:

أصدرت السلطات السودانية قرارًا يقضي بإعفاء اليمنيين القادمين مباشرة من اليمن من تأشيرة الدخول، بالإضافة إلى إعفائهم من رسوم الإقامة وغرامات التأخير.

ووفقًا للقرار، يتم منح اليمنيين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوصول، مما يتيح لهم الوقت الكافي لترتيب أمورهم القانونية والمعيشية.

ومع ذلك، تم استثناء فئات العمل والاستثمار من هذه الإعفاءات، حيث يتم معاملتهم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالحق يعقوب، ملحق شؤون المغتربين في السفارة اليمنية بالسودان، عن تقديره للجهود التي بذلتها وزارة الداخلية السودانية في هذا الإطار.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل حياة اليمنيين في السودان.

وقد زار الدكتور يعقوب الإدارة العامة للجوازات والهجرة في السودان لبحث آليات تنفيذ القرار وتذليل أي عقبات قد تواجه اليمنيين.

ردود الفعل اليمنية

وقد لاقى القرار السوداني ترحيبًا واسعًا من قبل الجالية اليمنية، حيث عبر العديد منهم عن امتنانهم للحكومة السودانية على هذه التسهيلات.

وسارعت السفارة اليمنية في السودان إلى توجيه نداء عاجل لأبناء الجالية للاستفادة من هذه التسهيلات والإسراع في تصحيح أوضاعهم القانونية، مما يعكس الأمل في استمرار هذه التسهيلات وتوسيع نطاقها مستقبلاً.

تأثير القرار على الجالية اليمنية

يمثل هذا القرار فرصة ذهبية للجالية اليمنية في السودان لتحقيق الاستقرار القانوني والمعيشي لهم ولأسرهم.

وبفضل هذه التسهيلات، يمكن لليمنيين العيش والعمل في السودان دون القلق من المسائل القانونية، ما يعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي ويتيح لهم التركيز على بناء حياة كريمة ومستقرة