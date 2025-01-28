شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيراتٌ رسميةٌ من صنعاء لكافة المواطنين مما سيحدُثُ خلال ساعات "شاهد" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن المركَزُ الوطني للأرصاد والإنذار المبكر في اليمن عن تسجيل أدنى درجات حرارة في عدد من محطات الرصد الجوي صباح اليوم،
وبحسب المركز فقد سجلت مدينة ذمار 3.6 درجة مئوية، وعمران 4.5، وصنعاء 5.4، وذي ناعم في البيضاء 7.4، بينما سجلت المحويت 10 درجات.
وتوقع المركز الوطني أن يكون الطقس بارداً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، والبيضاء، بينما سيكون بارداً نسبياً في المناطق الصحراوية ومرتفعات الجوف، مأرب، المحويت، إب، تعز، لحج، أبين، الضالع، شبوة، حضرموت، والمهره.
ونبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمرضى، بالإضافة إلى العاملين خلال الليل والصباح الباكر، بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة من استمرار الطقس البارد.
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