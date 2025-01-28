شكرا لقرائتكم خبر عن في حادثة غريبة...استدرجها لمنزله وقامت بقتلة...تفاصيل مقتل شاب على يد ممرضة وسط شارع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قامت ممرضة مصرية بطعن شاب أمام المارة وسط شارع عام ما أدى لوفاته في الحال في منطقة الوراق بالقاهرة.
وكشفت التحريات أن المجني عليه استدرج المتهمة إلى منزله وأجبرها على معاشرته كرهاً، ثم بدأ في تهديدها بفضح الأمر وإجبارها على الاستمرار في العلاقة غير المشروعة. حسب وسائل إعلام مصرية.
واستغلت الفتاة فرصة مواجهة الشاب في الشارع، وأقدمت على طعنه بسكين دفاعا عن شرفها.
وألقت الشرطة القبض على الفتاة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.
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