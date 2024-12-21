شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء يجمع طارق صالح وبن دغر في الرياض والان مع التفاصيل



والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لتجاوزها. عدن - ياسمين التهامي - �لتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي- العميد طارق صالح، اليوم، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية والتحديات التي تواجهه، والجهود المبذولة لتجاوزها. وتطرق اللقاء إلى سير عمل التكتل الوطني ومشروع برنامجه

السياسي، الذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا بسلسلة اجتماعات احتضنها المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في المخا.



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