شكرا لقرائتكم خبر عن من هو القيادي الحوثي البارز الذي قُتل أثناء حفر أنفاق سرية في صنعاء ؟ (الإسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي قيادي بارز في مليشيات الحوثي الإرهابية، يحمل رتبة مزيفة برتبة عميد، مصرعه إلى جانب عنصر آخر، فيما أُصيب آخرون جراء انفجار عبوة ديناميت خلال عمليات حفر أنفاق سرية جنوب صنعاء وأكدت مصادر محلية أن القيادي، العميد محمد ناصر علي الزغافي، والمساعد خالد شوعي علي صولان، قُتلا أثناء محاولتهما تفتيت صخور بالديناميت في منطقة أرتل، وأشارت إلى أن الجماعة شيعت جثمانيهما أمس الخميس، دون الكشف عن توقيت أو تفاصيل الحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر من هو القيادي الحوثي البارز الذي قُتل أثناء حفر أنفاق سرية في صنعاء ؟ (الإسم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.