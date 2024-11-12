موظفو القضاء يتظاهرون تنديدا بقرارات تعسفية أصدرها رئيس محكمة استئناف عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر موظفو السلطة القضائية، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، رفضا للاستقطاع من رواتبهم بقرار من رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي.

ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية، أمام مبنى المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن، لافتات تندد بقرارات رئيس محكمة استئناف عدن، الجنيدي، والمطالبة برحيله.

كما رددوا هتافات تطالب بحقوقهم ومستحقاتهم وصرف رواتبهم دون خصميات، مؤكدين أن خروجهم ليس صراع مع أحد بل للمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وعبر المحتجون في التظاهرة التي دعت لها نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم عدن، عن استيائهم واستنكارهم الشديدين لقرار رئيس محكمة استئناف عدن، باستقطاع رواتب الموظفين، باعتبار أيام الإضراب خلال يومي (الاثنين والأربعاء)، أيام غياب.

ووصف المتظاهرون، قرارات القاضي الجنيدي، ب"التعسفية وغير القانونية"، معتبرين ذلك سابقة خطيرة كون الإضراب أحد الوسائل التي كفلها القانون والدستور، مؤكدين، استمرار الإضراب الجزئي خلال يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، مقابل ثلاث أيام دوام.

ومنذ يوليو 2023، ينفذ موظفو السلطة القضائية في عدن، اضراب جزئي عن العمل، خلال يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، للمطالبة بحقوقهم، في التسويات السنوية، ودرجات الموظفين، والتأمين الصحي.