بعد عودتهم من عدن.. عصابة مسلحة بصنعاء تعتدي على أسرة وتسلب أموالهم

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتدت عصابة مسلحة يقودها سائق تاكسي في العاصمة صنعاء، في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، على أسرة يمنية كانت قد عادت للتو من مدينة عدن، للحصول على جوازات سفر لأفراد الأسرة.

وذكر الصحفي اليمني "صدام أبو عاصم"، أن الحادثة وقعت عند الساعة الثالثة فجرًا، عندما وصل الأب وابنتاه إلى باب اليمن قادمًا من مدينة عدن، واستقلّوا سيارة أجرة تاكسي لنقلهم إلى منزله.

وحسب الصحفي أبو عاصم في منشور على صفحته في "الفيس بوك"، فإن السائق توقف في منطقة "السائلة" مدّعيًا نفاد الوقود من سيارته؛ ليغادر بحجة البحث عن بنزين، قبل أن يعود ومعه خمسة مسلحين على متن دراجات نارية، حيث قاموا بتهديد الأسرة وسلب أموالهم.

وأكدت أبو عاصم، أن الأبّ حاول الدفاع عن نفسه وابنتيه، لكن المسلحين تمكنوا من سلب أمواله التي كانت لديه.

وأشار أبو عاصم إلى أن الأسرة نجت من موت محقق بعد وصول سيارة نوع صالون، وقفت بجوارهم لمساعدتهم، فهرب الأب مع ابنتيه إليها، والذي قام بإيصالهم إلى منزلهم، بينما فر المسلحون.

وعكست هذه الحادثة الحالة الأمنية التي تعيشها العاصمة صنعاء في ظل سيطرة مليشيا الحوثي، وتدهور الاوضاع الاقتصادية في البلاد، وانتشار المسلحين، والانفلات الأمني.

حيث كانت الأسرة تخاف من تردي الأوضاع الأمنية في عدن، حيث ترددت بضعة أشهر للذهاب لقطع الجوازات، ولكنها وجدت ما كانت تخشاه في صنعاء.