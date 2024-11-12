"مسام" ينتزع 895 لغماً خلال شهر نوفمبر الجاري زرعتها مليشيا الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 895 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024م زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

وأوضح المركز في بيان نشرته وكالة سبأ الحكومية، أن الالغام المنزوعة، منها لغمان مضادان للأفراد، و26 لغماً مضاداً للدبابات، و865 ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

وبهذا يرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 468 ألفًا و962 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.