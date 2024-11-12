المحويت.. ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الصخري إلى 11 شخصًا إحداها مفقودة

المنامة - ياسر ابراهيم - ارتفع عدد ضحايا الانهيار الصخري الذي وقع صباح الاثنين على منزل أسرة في إحدى البلدات بمحافظة المحويت إلى 11 شخصًا بين قتيل وجريح.

ووفقًا لمصادر محلية، سقطت الصخور على منزل المواطن "محمد حزام البرص" في عزلة بني الخياط، مديرية الطويلة، ما أسفر عن وفاة معظم أفراد الأسرة، بينهم أبناء وأحفاد.

وذكرت المصادر، أن الأهالي بادروا بمحاولات الإنقاذ فور وقوع الحادث، ونجت امرأة وطفل كانا خارج المنزل عند الساعة الخامسة صباحًا، حيث كانا يتفقدان المواشي .

ووصلت فرق الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المحويت إلى موقع الحادث، للمساعدة في عمليات انتشال الجثث.

وفي منشور له على فيسبوك، أكد رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في المحويت، مرشد العليي، أن فرق الاستجابة تمكنت من انتشال ست جثث حتى الآن.

وأشار إلى أن جثة واحدة لا تزال مفقودة تحت الأنقاض، في الوقت الذي تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث بمساعدة الدفاع المدني وسكان المنطقة.