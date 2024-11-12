عدن تستقبل وفدًا بريطانيًا رفيع المستوى لدعم التنمية والإصلاحات الحكومية

المنامة - ياسر ابراهيم - زار وفد من كبار المسؤولين الدوليين في مجال التعاون التنموي، برئاسة تشارلز هاربر من المملكة المتحدة، مدينة عدن خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر.

وضم الوفد ممثلين عن المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، البنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة، حيث أبدوا سعادتهم بلقاء الحكومة اليمنية ودعمهم لتطلعات الشعب اليمني.

وأفاد بيان صادر عن الوفد أن الزيارة تضمنت اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء من المجتمع المدني، منهم رئيس الوزراء، ومحافظ عدن، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، ومحافظ البنك المركزي اليمني. كما التقى الوفد بممثلين عن اللجنة الوطنية للمرأة، ومكتب الإحصاء المركزي، وعدد من رجال الأعمال المحليين.

استعرض الوفد خلال زيارته مشاريع التنمية الرئيسية في عدن، وقام بمراجعة الأنشطة الجارية للبرامج التنموية. وأعربوا عن سرورهم بالتعرف على التقدم المحرز في برنامج الإصلاح الحكومي المكون من خمس نقاط.

وأكد الوفد على ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء اليمن، وأدانوا احتجاز موظفي المنظمات الإنسانية والدبلوماسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي تصريح له، قال مدير التنمية في المملكة المتحدة، تشارلز هاربر: "سعدنا بزيارة عدن وعقد سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع الحكومة اليمنية. يعمل المجتمع الدولي بجد لتقديم المساعدات التنموية للشعب اليمني في وقت حاجته، ونتطلع إلى زيارة قادمة قريبًا".

وفي ختام الزيارة، جدد رؤساء التعاون دعمهم المستمر للحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحسين حياة المواطنين. وأشاروا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات مخططة لدعم المساعدات التنموية الدولية المستمرة لليمن.