قبائل حضرموت تنصب نقطة مُسلّحة بالخط الدولي بمديرية بروم ميفع

المنامة - ياسر ابراهيم -

نصب أفراد حلف قبائل حضرموت، مساء الجمعة، نقطة مسلحة في الخط الدولي غربي المحافظة، في إطار خطوات الحلف التصعيدية والميدانية للسيطرة الأرض، للمطالبة بحقوق حضرموت.

وقالت مصادر قبلية، إن الحلف استحدثت عصر اليوم الجمعة، نقطة تمركز في منطق رجيمة بمديرية بروم ميفع غرب محافظة حضرموت.

وفي 20 سبتمبر الماضي، أعلن حلف القبائل إقامة مخيما (رجيمة - ميفع)، وذلك ضمن خطته في الانتشار ووضع يده على الأرض والثروة، والضغط على السلطة المحلية والمركزية، لتنفيذ مطالبه.

وكان الحلف قد بدأ مطلع أغسطس الماضي، التصعيد ونصب نقاطا مسلحة في منطقة حقول النفط (هضبة حضرموت)، بالإضافة إلى نقاط أخرى شرق وغرب المحافظة.

ويطالب الحلف، المجلس الرئاسي والحكومة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وزيادة حصة المحافظة من مبيعات النفط، إلى جانب مطالبه بعدم تجاوز حضرموت كطرف مستقل في التسوية السياسية لحل الأزمة في اليمن.